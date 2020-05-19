19.05.2020 20:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Мемориал сожженным ведьмам в Вардё



В норвежском городе Вардё существует мемориал, посвященный жертвам охоты на ведьм. Его авторы - архитектор Петер Цумтор и художник Луиза Буржуа. Город известен как один из крупнейших центров такой "охоты" в Европе. В Норвегии в XVII веке центральная власть слабо контролировала провинции, где самовластно распоряжались чиновники, часто иностранцы.



Многие лопари, которые составляли коренное население этой области, в то время соблюдали свои языческие обряды и нередко практиковали колдовство. Кроме того, в рыбацких деревнях мужчины надолго уходили в море. Чиновники сомневались в воздержности их жён и подозревали, что, за недостатком мужчин, те вступали в связь с нечистой силой. Как сообщает в своих публикациях историк Руне Бликс Хаген из Университета Тромсё, за одно столетие — с 1593 по 1692 годы — в Вардё прошло около 140 процессов над ведьмами, и около 100 человек приговорили к смерти и сожгли.

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