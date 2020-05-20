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20.05.2020 04:42 | интересное от Bilir | комментарии: 1 ↓
В редакцию «Тульских новостей» читатель отправил фото с медиком, который работает с пациентом в защитном костюме, надетом на голое тело. По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице.
Наш источник данную информацию подтвердил. В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько.
Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели. Они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд.
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