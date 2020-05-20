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20.05.2020 13:08 | прочее от kikos | комментарии: 9  ↓ 
КАТЕГОРИЯ: БЕЗУМИЕ
736x920, 143 Kb / поезд, риск, зелень, поцелуй

комментарии
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mirkrann | 20.05.2020 13:13
Недавно как раз была прекрасная история про то, как одна девица высовывалась в окно и ловила встречный ветер языком, а поймала дорожный знак. Просто таки эталонная Премия Дарвина.
kikos | 20.05.2020 13:15
mirkrann (13:13), Взял и всё опошлил..
dimas | 20.05.2020 13:17
Да тут таких ебанУтых много:
BLOG:)124473
BLOG:)130080
dimas | 20.05.2020 13:20
mirkrann (13:13), это она на машине, не на поезде.
-=BooM=- | 20.05.2020 13:32
Не понятно, сколько у неё ног и в какие стороны они растут.
Murrzik | 20.05.2020 13:33
-=BooM=- (13:32), у него штаны обрезаны
Moveton | 20.05.2020 13:37
А что именно на этой фотке такого уж безумного? Висят крепко. Ухаб поезд не поймает. Столбов нет.
-=BooM=- | 20.05.2020 13:41
Murrzik (13:33), а, понял, нижние из него растут...
Damsel | 20.05.2020 13:49
любовь на грани
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