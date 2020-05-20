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20.05.2020 13:55 | интересное от kikos | комментарии: 6  ↓ 
КАТЕГОРИЯ: скрытая.. Лёлик отработает!


Девушка в автобусе и люди на улице во время снежной бури, Нью–Йорк, 1967 год. Фотография знаменитого фотографа агенства Magnum Эриха Хартмана . Вот, что об этой фотографии рассказывает Рут Бейнс Хартман, вдова американского фотографа Эриха Хартмана: — Хорошая фотография не нуждается в описании. Она должна говорить сама за себя, и мне неоткуда знать, почему Эрих сделал этот снимок или о чём он думал в этот снежный день в Мидтауне Нью–Йорка. Я, однако, могу кое–что рассказать вам о его рабочих привычках. Он везде видел картинки и никогда не выпускал из рук свой фотоаппарат — дома, на улице, в любую погоду и при любых обстоятельствах. Какой бы тяжёлой и громоздкой ни была его фототехника, у него всегда была с собой легкодоступная заряженная фотокамера и дополнительная плёнка. Возможно, эту фотографию нужно описать не как решающий момент, а как уникальный момент, потому что здесь сошлось множество компонентов. Маловероятно, что когда–нибудь ещё в зимний день в Нью–Йорке та же молодая женщина будет сидеть в автобусе недалеко от того места, где стоит Эрих. И он сможет снять её так, чтобы в кадр попала ещё и разрозненная группа людей на улице, часть из которых пытается зайти в автобус, а часть — выходит, чтобы столкнуться лицом к лицу с ветром и холодом.
1916x1272, 318 Kb / ч/б, снег, метель, окно, лицо

комментарии
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Лелик | 20.05.2020 14:00
ну вот, при желании можешь. или по теории вероятности случайно попал?
kikos | 20.05.2020 14:02
Лелик (14:00), ты жук, понимаешь, а что в том посте меньше информации, или ты не отслеживаешь????
kikos | 20.05.2020 14:03
Лелик (14:00), да к тому же, пушистый.
-=BooM=- | 20.05.2020 14:04
Описание - классическое "автор хотел сказать".
Лелик | 20.05.2020 14:07
kikos (14:02), тут есть основная и необходимая инфа. "Девушка в автобусе и люди на улице во время снежной бури, Нью–Йорк, 1967 год. Фотография знаменитого фотографа агенства Magnum Эриха Хартмана "
а остальное - сопроводиловка
kikos | 20.05.2020 14:08
Лелик (14:07), не хочу с тобой более спорить ибо ты ТУГ!
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