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20.05.2020 13:55 | интересное от kikos | комментарии: 6 ↓
КАТЕГОРИЯ: скрытая.. Лёлик отработает!
Девушка в автобусе и люди на улице во время снежной бури, Нью–Йорк, 1967 год. Фотография знаменитого фотографа агенства Magnum Эриха Хартмана . Вот, что об этой фотографии рассказывает Рут Бейнс Хартман, вдова американского фотографа Эриха Хартмана: — Хорошая фотография не нуждается в описании. Она должна говорить сама за себя, и мне неоткуда знать, почему Эрих сделал этот снимок или о чём он думал в этот снежный день в Мидтауне Нью–Йорка. Я, однако, могу кое–что рассказать вам о его рабочих привычках. Он везде видел картинки и никогда не выпускал из рук свой фотоаппарат — дома, на улице, в любую погоду и при любых обстоятельствах. Какой бы тяжёлой и громоздкой ни была его фототехника, у него всегда была с собой легкодоступная заряженная фотокамера и дополнительная плёнка. Возможно, эту фотографию нужно описать не как решающий момент, а как уникальный момент, потому что здесь сошлось множество компонентов. Маловероятно, что когда–нибудь ещё в зимний день в Нью–Йорке та же молодая женщина будет сидеть в автобусе недалеко от того места, где стоит Эрих. И он сможет снять её так, чтобы в кадр попала ещё и разрозненная группа людей на улице, часть из которых пытается зайти в автобус, а часть — выходит, чтобы столкнуться лицом к лицу с ветром и холодом.
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