24.05.2020 12:18 | интересное от mxx | комментарии: 0 ↓ от В горных и тропических лесах острова Новая Гвинея обитает удивительный попугай — он носит официальное имя «орлиный», но из-за его «кровожадной» расцветки его нередко называют попугаем-дракулой.

По бокам его голова не имеет перьев. Из четырех сотен видов попугаевых лишь три не имеют на голове перьев.

В отличие от остальных попугаев, орлиные не переходят, а перепрыгивают с ветки на ветку. Летают они медленно, и в полете похожи на парящего ястреба.

дракула, попугай, орлиный

