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« Лелик: ты его сам постил туда »
24.05.2020 12:18 | интересное от mxx | комментарии: 0  ↓ 
В горных и тропических лесах острова Новая Гвинея обитает удивительный попугай — он носит официальное имя «орлиный», но из-за его «кровожадной» расцветки его нередко называют попугаем-дракулой.
По бокам его голова не имеет перьев. Из четырех сотен видов попугаевых лишь три не имеют на голове перьев.
В отличие от остальных попугаев, орлиные не переходят, а перепрыгивают с ветки на ветку. Летают они медленно, и в полете похожи на парящего ястреба.
1200x630, 121 Kb / дракула, попугай, орлиный

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