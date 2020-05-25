ещё! выкл. сиськи
« mxx: @Murrzik, если повезет - сегодня »
25.05.2020 09:47 | интересное от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Кастельфольит-де-ла-Рока - городок в Испании, входит в провинцию Херона в составе автономного сообщества Каталония.
Расположен на базальтовой скале.
Население -1 048 человек.
Высота над уровнем моря: 296 м. Площадь: 67 га
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комментарии
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Vintorezz | 25.05.2020 10:23
Как там с парковой дела обстоят?
Damsel | 25.05.2020 11:06
Vintorezz (10:23), на нижнем уровне
Лелик | 25.05.2020 11:12
Vintorezz (10:23), Damsel (11:06), скоростным лифтом при неудачной парковке наверху.
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