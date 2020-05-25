25.05.2020 10:07 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Во дворе жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины Ford Focus и Toyota Camry.



Всем участникам перестрелки выписаны штрафы за нарушение карантина.