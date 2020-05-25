ещё! выкл. сиськи
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25.05.2020 21:15 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
Ленин и Крупская сидят в Горках. Надя спрашивает:
- Володь, а ты после смерти хотел бы чтобы тебя кремировали или похоронили?
- Та мне похер, пусть хоть чучело сделают!
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