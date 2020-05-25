ещё! выкл. сиськи
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25.05.2020 23:50 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Единственный способ заниматься научпопом в РФ среди старшего поколения эффективно - постить в групповые чаты Viber и WhatsApp полезные знания под видом конспирологических всратых картинок и видео с драматическим голосом в духе "власти скрывают, что гомеопатия - ложь"
комментарии
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mxx | 26.05.2020 02:28
https://twitter.com/YeltsinOcelot/status/1260948174505721861
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
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