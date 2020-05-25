25.05.2020 23:51 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Никогда не понимал фразу «Мы не ищем легких путей». Так, блядь, поищите! Они ж легче сложных, зачем этот пафос? Я вот всегда ищу легкие пути. Я даже ищу легкие пути искать легкие пути - вот мой уровень. Бывает, сяду думать, а потом лягу, потому что лёжа легче, а потом вообще усну. Идеально.