ещё! выкл. сиськи
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26.05.2020 14:00 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
— Святой отец…
— Да, святой сын.
— Святая мать сварила святой борщ.

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