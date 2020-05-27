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27.05.2020 05:41 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
О МУЖЕ.
О том, что мой супруг болен на всю голову, свидетельствует уже тот факт, что он
женат на мне. У него какое-то невероятное количество бзиков, которые со временем
начинают распространяться воздушно-капельным путём на родных, друзей и знакомых.
Одним из таких бзиков является манера давать человеческие имена неодушевлённым
предметам. Не всем, конечно, а только наиболее достойным. И он не просто их крестит -
он с ними ещё и разговаривает.
Например, у него есть любимая кружка. На кружке нарисован пингвин. Пингвина зовут
Пафнутий.
Я как-то поинтересовалась:
- А почему Пафнутий-то?
Муж посмотрел на меня удивлённо и спросил:
- Ну а как?
Я подумала и поняла: действительно, больше никак.
По утрам муж достаёт Пафнутия из кухонного шкафчика и говорит:
- Ну, брат Пафнутий, по кофейку?
Вечерами они с Пафнутием пьют чай, и муж мой жалуется ему на меня:
- Видишь, Пафнутий, с кем приходится коротать век? Цени, брат, одиночество, не
заводи пингвиниху.
Ещё на даче у нас проживает болгарка по имени Зинаида. Болгарка - не в смысле
уроженка Болгарии, а в смысле инструмент для резки металла.
Сперва муж назвал её Снежана, потому что считал, что у болгарки непременно должно
быть болгарское имя. Однако, познакомившись с характером болгарки, он понял, что
она Зинаида.
Когда нужно разрезать что-нибудь металлическое, он достаёт её из сарая и говорит:
- Зинаида, а не побезумствовать ли нам?
И они начинают безумствовать. А когда набезумствуются, он её относит в сарай,
укладывает на полку и нежно говорит:
- Сладких снов тебе, Зина.
А в квартире у нас живёт шкаф по имени Борис Петрович. Вот так уважительно, по
имени-отчеству, да.
Это мы когда только купили квартиру, то первым делом заказали шкаф. И собирал
нам этот шкаф сборщик, которого звали Борис Петрович.
Конечно, сей факт бросает тень позора на моего мужа, но на самом деле этому есть
объяснение.
Вообще-то, всю остальную мебель в нашем доме (а так же в доме моей мамы, в доме
его родителей и в домах многих наших друзей) муж собирал сам. И шкаф бы собрал,
как раз плюнуть, но вышло так, что в день доставки он находился в командировке и
вернуться должен был только недели через две.
Я категорически отказалась жить две недели посреди немыслимого количества досок
и коробок, к тому же мне не терпелось поскорей развесить всю одежду на вешалки,
поэтому дожидаться мужа не стала и пригласила магазинного сборщика. И, конечно,
сорок раз об этом пожалела.
Сборщик Борис Петрович, собираясь ко мне в гости, принял одеколонную ванну, и
этим одеколоном марки "Хвойный лес" (или "Русское поле", или "Юность Максима" -
не знаю) провонял весь дом. Я спасалась от амбре Бориса Петровича на балконе.
Работал Борис Петрович сосредоточенно, неторопливо, с чувством, с толком, с
расстановкой, с пятью перерывами на чаепитие. Очень удивлялся, почему я не
составляю ему компанию за столом. А я просто не могу пить чай, воняющий
одеколоном.
Профессионал Борис Петрович, будучи сборщиком от бога, собирал шкаф с 9 часов
утра до 11 часов вечера. Мой муж за это время мог бы легко построить двухэтажный
дом и баньку во дворе.
Вещи мои так и остались лежать в коробках, не познав холодка вешалок, потому что
все две недели до приезда мужа я проветривала всю квартиру, и шкаф в частности,
от аромата Бориса Петровича. Мне даже было стыдно ездить в метро, потому что мне
казалось, что от меня на весь вагон таращит этим дешёвым убойным одеколоном.
Когда муж приехал, в квартире уже была вполне пристойная атмосфера. Он радостно
подскочил к мебельной обновке, счастливо завопил: "О, шкафчик!" - и замер, распахнув
дверцы.
Примерно минуту он приходил в себя от нахлынувшего на него смрада, а потом
спросил меня:
- Эммм... Это что?
- Это Борис Петрович, - ответила я.
Вот так наш шкаф получил своё имя, а сборщик Борис Петрович, сам того не ведая,
стал его крёстным (нашим кумом, стало быть).
Теперь муж, собираясь на какое-нибудь важное мероприятие,
советуется со шкафом,
что ему надеть:
- Борис Петрович, как насчёт синей рубашки?
Или просит:
- Не одолжите ли галстук, Борис Петрович?
Или вешает в него костюм и говорит:
- Борис Петрович, храни его, как свою честь.
Ещё у нас есть журнальный столик Степан.
Ну тут всё просто: мы его купили в разобранном виде, а дома выяснилось, что
инструкция по сборке написана на английском и китайском языках.
Муж сперва потребовал у меня читать китайский вариант, потом минут десять
возмущался, что женился на какой-то безграмотной лохушке, которая даже китайского
не знает, а после этого милостиво разрешил читать по-английски.
Лохушка-жена и по-английски, в общем... кхммм... Но ещё что-то как-то.
В инструкции было написано: "step one". Ну, при моём произношении... В общем, так
журнальный столик стал Степаном.
Когда я ищу зажигалку или какой-нибудь журнальчик, муж говорит:
- Не знаю, где. Спроси у Степана.
Ещё у нас есть микроволновка Галя. Я так понимаю, это что-то личное, о чём мне
знать не надобно.
Потому что когда муж пихает в неё тарелку с едой и нежно говорит: "Согрей, Галя...
Сделай это для меня, крошка..." - у меня все вопросы застревают где-то в районе
щитовидки.
Отголоски романтического прошлого, видимо.
Ещё у нас на даче есть электроплитка, которая вечно ломается. Муж зовёт её
Надюша.
Когда я спросила, почему именно Надюша, он ответил:
- Да была у меня одна... Тоже всё время ломалась.
Когда он утром собирается пожарить на ней яичницу, то всегда спрашивает:
- Ну, Надюша, сегодня-то ты станешь, наконец, моей? Давай, детка, дай шанс моим
яйцам.
Ещё у нас есть пепельница Раиса. Муж утверждает, что то, что она Раиса, видно
невооружённым глазом.
Когда муж хочет покурить, он говорит:
- Раиса, составь приятную компанию.
А когда его что-то отвлекает, то он кладёт в неё сигарету и говорит:
- Раиса, покарауль.
Эта инфекция носит вирусный характер.
У одних наших друзей есть телевизор Филя (потому что "Philips") и холодильник Анатолий
(потому что в нём всегда напихано всякого говна, как в карманах жилетки Вассермана).
Другие лентяйку от телевизора назвали Люсей - в честь соседки, которая тоже, по их
словам, лентяйка.
У третьих проживает стиральная машина Любовь Петровна. Когда им эту машину
доставили и распаковали, то их старенькая бабушка всплеснула руками и сказала:
- Красивая, как Любовь Петровна Орлова!
И даже у моей мамы есть чайная ложечка по имени Изольда. Я так и не знаю, почему
именно Изольда. Когда я попыталась это выяснить, мама посмотрела на меня, как на
умалишённую (впрочем, она всегда на меня так смотрит), а муж возмущённо сказал,
что более глупого вопроса в жизни не слышал, и что каждому дураку понятно, почему
ложечку так зовут.
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