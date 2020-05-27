27.05.2020 05:41 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от О МУЖЕ.



О том, что мой супруг болен на всю голову, свидетельствует уже тот факт, что он

женат на мне. У него какое-то невероятное количество бзиков, которые со временем

начинают распространяться воздушно-капельным путём на родных, друзей и знакомых.

Одним из таких бзиков является манера давать человеческие имена неодушевлённым

предметам. Не всем, конечно, а только наиболее достойным. И он не просто их крестит -

он с ними ещё и разговаривает.



Например, у него есть любимая кружка. На кружке нарисован пингвин. Пингвина зовут

Пафнутий.

Я как-то поинтересовалась:



- А почему Пафнутий-то?



Муж посмотрел на меня удивлённо и спросил:

- Ну а как?



Я подумала и поняла: действительно, больше никак.



По утрам муж достаёт Пафнутия из кухонного шкафчика и говорит:

- Ну, брат Пафнутий, по кофейку?

Вечерами они с Пафнутием пьют чай, и муж мой жалуется ему на меня:

- Видишь, Пафнутий, с кем приходится коротать век? Цени, брат, одиночество, не

заводи пингвиниху.



Ещё на даче у нас проживает болгарка по имени Зинаида. Болгарка - не в смысле

уроженка Болгарии, а в смысле инструмент для резки металла.

Сперва муж назвал её Снежана, потому что считал, что у болгарки непременно должно

быть болгарское имя. Однако, познакомившись с характером болгарки, он понял, что

она Зинаида.

Когда нужно разрезать что-нибудь металлическое, он достаёт её из сарая и говорит:

- Зинаида, а не побезумствовать ли нам?

И они начинают безумствовать. А когда набезумствуются, он её относит в сарай,

укладывает на полку и нежно говорит:

- Сладких снов тебе, Зина.



А в квартире у нас живёт шкаф по имени Борис Петрович. Вот так уважительно, по

имени-отчеству, да.

Это мы когда только купили квартиру, то первым делом заказали шкаф. И собирал

нам этот шкаф сборщик, которого звали Борис Петрович.

Конечно, сей факт бросает тень позора на моего мужа, но на самом деле этому есть

объяснение.

Вообще-то, всю остальную мебель в нашем доме (а так же в доме моей мамы, в доме

его родителей и в домах многих наших друзей) муж собирал сам. И шкаф бы собрал,

как раз плюнуть, но вышло так, что в день доставки он находился в командировке и

вернуться должен был только недели через две.

Я категорически отказалась жить две недели посреди немыслимого количества досок

и коробок, к тому же мне не терпелось поскорей развесить всю одежду на вешалки,

поэтому дожидаться мужа не стала и пригласила магазинного сборщика. И, конечно,

сорок раз об этом пожалела.

Сборщик Борис Петрович, собираясь ко мне в гости, принял одеколонную ванну, и

этим одеколоном марки "Хвойный лес" (или "Русское поле", или "Юность Максима" -

не знаю) провонял весь дом. Я спасалась от амбре Бориса Петровича на балконе.

Работал Борис Петрович сосредоточенно, неторопливо, с чувством, с толком, с

расстановкой, с пятью перерывами на чаепитие. Очень удивлялся, почему я не

составляю ему компанию за столом. А я просто не могу пить чай, воняющий

одеколоном.

Профессионал Борис Петрович, будучи сборщиком от бога, собирал шкаф с 9 часов

утра до 11 часов вечера. Мой муж за это время мог бы легко построить двухэтажный

дом и баньку во дворе.

Вещи мои так и остались лежать в коробках, не познав холодка вешалок, потому что

все две недели до приезда мужа я проветривала всю квартиру, и шкаф в частности,

от аромата Бориса Петровича. Мне даже было стыдно ездить в метро, потому что мне

казалось, что от меня на весь вагон таращит этим дешёвым убойным одеколоном.

Когда муж приехал, в квартире уже была вполне пристойная атмосфера. Он радостно

подскочил к мебельной обновке, счастливо завопил: "О, шкафчик!" - и замер, распахнув

дверцы.

Примерно минуту он приходил в себя от нахлынувшего на него смрада, а потом

спросил меня:

- Эммм... Это что?

- Это Борис Петрович, - ответила я.

Вот так наш шкаф получил своё имя, а сборщик Борис Петрович, сам того не ведая,

стал его крёстным (нашим кумом, стало быть).

Теперь муж, собираясь на какое-нибудь важное мероприятие,

советуется со шкафом,

что ему надеть:

- Борис Петрович, как насчёт синей рубашки?

Или просит:

- Не одолжите ли галстук, Борис Петрович?

Или вешает в него костюм и говорит:

- Борис Петрович, храни его, как свою честь.



Ещё у нас есть журнальный столик Степан.

Ну тут всё просто: мы его купили в разобранном виде, а дома выяснилось, что

инструкция по сборке написана на английском и китайском языках.

Муж сперва потребовал у меня читать китайский вариант, потом минут десять

возмущался, что женился на какой-то безграмотной лохушке, которая даже китайского

не знает, а после этого милостиво разрешил читать по-английски.

Лохушка-жена и по-английски, в общем... кхммм... Но ещё что-то как-то.

В инструкции было написано: "step one". Ну, при моём произношении... В общем, так

журнальный столик стал Степаном.

Когда я ищу зажигалку или какой-нибудь журнальчик, муж говорит:

- Не знаю, где. Спроси у Степана.



Ещё у нас есть микроволновка Галя. Я так понимаю, это что-то личное, о чём мне

знать не надобно.

Потому что когда муж пихает в неё тарелку с едой и нежно говорит: "Согрей, Галя...

Сделай это для меня, крошка..." - у меня все вопросы застревают где-то в районе

щитовидки.

Отголоски романтического прошлого, видимо.



Ещё у нас на даче есть электроплитка, которая вечно ломается. Муж зовёт её

Надюша.

Когда я спросила, почему именно Надюша, он ответил:

- Да была у меня одна... Тоже всё время ломалась.

Когда он утром собирается пожарить на ней яичницу, то всегда спрашивает:

- Ну, Надюша, сегодня-то ты станешь, наконец, моей? Давай, детка, дай шанс моим

яйцам.



Ещё у нас есть пепельница Раиса. Муж утверждает, что то, что она Раиса, видно

невооружённым глазом.

Когда муж хочет покурить, он говорит:

- Раиса, составь приятную компанию.

А когда его что-то отвлекает, то он кладёт в неё сигарету и говорит:

- Раиса, покарауль.



Эта инфекция носит вирусный характер.

У одних наших друзей есть телевизор Филя (потому что "Philips") и холодильник Анатолий

(потому что в нём всегда напихано всякого говна, как в карманах жилетки Вассермана).

Другие лентяйку от телевизора назвали Люсей - в честь соседки, которая тоже, по их

словам, лентяйка.

У третьих проживает стиральная машина Любовь Петровна. Когда им эту машину

доставили и распаковали, то их старенькая бабушка всплеснула руками и сказала:

- Красивая, как Любовь Петровна Орлова!

И даже у моей мамы есть чайная ложечка по имени Изольда. Я так и не знаю, почему

именно Изольда. Когда я попыталась это выяснить, мама посмотрела на меня, как на

умалишённую (впрочем, она всегда на меня так смотрит), а муж возмущённо сказал,

что более глупого вопроса в жизни не слышал, и что каждому дураку понятно, почему

ложечку так зовут.