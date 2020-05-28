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28.05.2020 08:19 | тексты от mxx | комментарии: 8  ↓ 
«Оказывается, известное выражение В.И.Ленина о том, что «любая кухарка может управлять государством», начиналось словами:

«При цене на нефть свыше 100 долларов за баррель…»
комментарии
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sgn | 28.05.2020 08:59
не было у Ленина такого выражения.
IRS12 | 28.05.2020 09:03
"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту."
mxx | 28.05.2020 09:15
sgn (08:59), IRS12 (09:03), парни, вы со своим совкодрочерством совсем перестали отличать шутки? вам смех надо закадровый пускать?
sgn | 28.05.2020 09:56
mxx (09:15), я даже не знаю как это пояснить про шутки. Можно весь стендап материться - и не смешно, а можно сказать вовремя один раз слово хуй, и уже очень смешно. Надо было просто нормальную шутку вкладывать.
Отсылка к "известное выражение" и намёк на нефть не достаточно уже объединить в одну шутку. Это скорее просто политота. Вот, например, зачем здесь Ленин? Зачем вообще столько слов? Просто:

"многие забыли, что популярное выражение про кухарку и государство начиналось с "при цене нефти 100 баксов"".
mxx | 28.05.2020 09:59
sgn (09:56), ленин здесь для того чтобы было очевиднее, что это шутка. а так же как отсылка к цитатам ленина в интернете.
это копипаста шутки. можно поправить ошибки. можно конечно и переписать. но как-то это не комильфо. меня здесь ничего не раздражает, включая ленина
sgn | 28.05.2020 10:24
mxx (09:59), ну так правильно - никто ж в данной шутке не упомянул того что все знают, что белорусы и русские - один народ. Потому и не раздражает.
mxx | 28.05.2020 10:47
sgn (10:24), в огороде бузина, в киеве дядька
anchoras | 28.05.2020 10:47
sgn (10:24), это отличное пояснение разницы во взглядах на наличие/отсутствие юмора в шутеечках. Плюс.
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