ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @U_Ice, слабость показали, заднюю дали, на мужика не полетели »
28.05.2020 08:41 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

828x974, 136 Kb / геи, пидоры, голосовое сообщение, родители, знакомство

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 28.05.2020 10:35
эти долбаёбы своими куриными лапами даже в транспорте войс меседжи шлют
Лелик | 28.05.2020 10:37
supershmel (10:35), я тоже пользуюсь войс меседжами. доктор, скажите, я тоже гей?
Лелик | 28.05.2020 10:40
https://pbs.twimg.com/media/DtgDcpvX4AEl5wN.jpg
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108989 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 225 / 369| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer