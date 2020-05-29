ещё! выкл. сиськи
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29.05.2020 07:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 10  ↓ 
Миннеаполис (штат Миннесота). США, 28 мая 2020 года. Полиция пристукнула очередного негра и всё закрутилось
750x737, 137 Kb / Огонь, пожар, сша

комментарии
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gall | 29.05.2020 07:35
Под данную тему можно любые фотографии подкладывать, вплоть до землетрясения и извержения вулкана )
kikos | 29.05.2020 07:44
gall (07:35), похуй, главное что закрутилось..когда у нас закрутится??
Vintorezz | 29.05.2020 07:46
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https://sun1.is74.userapi.com/ ... copgGpEr7KyoGA/dk_JbFR_XS0.jpg
Vintorezz | 29.05.2020 07:46
kikos (07:44), негров у нас нету, а так бы...
kikos | 29.05.2020 07:50
Vintorezz (07:46), мы сейчас хуже негров..
Vintorezz | 29.05.2020 07:53
kikos (07:50), говорят еще пока нет
kikos | 29.05.2020 08:03
Vintorezz (07:53), ну хуй его знает, вчерась знакомый москаль позвонил, говорит, в ахуе они, составляли график прогулок для жильцов своего дома...
Vintorezz | 29.05.2020 08:11
умные люди ходят строем
Vintorezz | 29.05.2020 08:34
Ни за что ни про что суки замочили!
supershmel | 29.05.2020 09:02
kikos (08:03), а что не так? прямо сейчас на хую плешивого крутимся или предлагаешь против часовой крутиться))
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