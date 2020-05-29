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29.05.2020 08:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Бромо
Действующий вулкан в Индонезии, входящий в вулканический комплекс Тенгер. Расположен на востоке острова Ява. Имеет высоту 2392 метра. Вулкан Бромо входит в состав национального парка Бромо-Тенгер-Семеру.
Является одним из наиболее популярных туристических достопримечательностей в Восточной Яве в силу своей доступности. Дороги и тропы вулкана покрыты густым слоем пепла. Диаметр кратера вулкана составляет порядка 600 метров. Вулкан находится в состоянии постоянной активности последние 20 лет, его кратер наполнен дымом активных фумарол. Два туриста погибли при извержении 2004 года.
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