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29.05.2020 08:17 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4 ↓
Чатсуорт-хаус (англ. Chatsworth House) в Дербишире — один из самых пышных «домов-сокровищниц» Англии, на протяжении столетий служивший главной резиденцией герцогов Девонширских из семейства Кавендишей. Это редкий для Англии пример эстетики барокко, по утончённости архитектурных и декоративных решений соперничающий с Бленимским дворцом и замком Говардов.
Возведение дворца начал в 1687 году 1-й герцог Девонширский — потомок Бесс из Хардвика, построившей близлежащий Хардвик-холл. Для строительства своей резиденции он нанял ведущих архитекторов своего времени, знакомых с континентальной барочной традицией, — Уильяма Тальмана и Уильяма Арчера. Последний также спроектировал ряд садовых павильонов, включая известный дом-водопад (1696—1703).
Поколение за поколением герцогов Девонширских наполняли семейное гнездо бесценными произведениями искусства. После Второй мировой войны выяснилось, что поместье обременено долгами в 7 млн фунтов, и значительную часть собрания пришлось пустить с молотка. В настоящее время содержание Чатсуорт-хауса финансируется за счёт привлечения туристов и сдачи территории в аренду для съёмок фильмов (из последних — «Гордость и предубеждение», «Герцогиня», «Человек-волк»).
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