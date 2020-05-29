ещё! выкл. сиськи
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29.05.2020 10:45 | ссылки от sgn | комментарии: 2  ↓ 

комментарии
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kikos | 29.05.2020 10:56
Умная девочка.. ну ранаааньше так и было, русский хохол, русский бульбвш.. русский татарин, Юсуповы были татарами но считали себя русскими
kikos | 29.05.2020 10:59
потому, что русский титульная нация..
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