ещё! выкл. сиськи
« Лелик: @supershmel, срочно негров в масквабад! »
29.05.2020 12:37 | ссылки от Murrzik | комментарии: 4  ↓ 
Скопировал ссылку, запостить. Зашёл на блог, пока пролистал все комменты, где-то ответил, что-то нашёл и добавил... вышел.

А запостить забыл! У вас тоже так бывает?

Ну и вот, собственно, чем поделиться хотел, для срачей в комментах


комментарии
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Vintorezz | 29.05.2020 12:41
kikos | 29.05.2020 12:45
Vintorezz (12:41), много их не послушаешь
Vintorezz | 29.05.2020 12:50
Там только: ты кто такой? Давай досвидания
Лелик | 29.05.2020 12:54
kikos (12:45), а они старались, снимали, переозвучивали...
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