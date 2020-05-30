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30.05.2020 10:45 | прочее от kikos | комментарии: 2  ↓ 
переходим к рубрике исконно русские блюда..
1500x1001, 553 Kb / борщ, пампушки, сало, сметана, лук, перец

комментарии
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госконтрол | 30.05.2020 10:50
Мвахаха, борщ уже исконно русский))) Онли ЩИ!)))
mxx | 30.05.2020 12:28
госконтрол (10:50), только окрошка
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