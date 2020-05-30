ещё! выкл. сиськи
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30.05.2020 12:19 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

642x900, 126 Kb / космонавты, петров, баширов, мишкин, чепыга, диверсанты, сахар, бак

комментарии
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sgn | 30.05.2020 12:41
я боюсь в ФБ спрашивать. Но что у них за "скафандры"?!
"Хлопачек" спортивный и резиновые боты что ли? или скафандры не надо шить - всё равно сгорят?
mxx | 30.05.2020 12:43
sgn (12:41), sgn (12:41), на медузе было статья с объяснением. лень искать
sgn | 30.05.2020 12:58
mxx (12:43), на медузе могут пояснить любую ерунду с умным видом. Сколько их за враньём и некомпетентностью ловить можно. Ещё на панорама.паб послал бы.
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