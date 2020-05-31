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31.05.2020 11:11 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

807x609, 78 Kb / киселев, космос, ракета, упала

комментарии
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supershmel | 31.05.2020 11:43
космонавты сделали отрицательный шаг на мкс
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