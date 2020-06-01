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01.06.2020 18:09 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
-Папа, а что такое "опешил" ?
-Ну, это типа, охуел малость.

комментарии
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Vintorezz | 01.06.2020 18:49
Опешил это типа слез с коня?
kikos | 01.06.2020 19:13
Vintorezz (18:49), спешил.. или спешиться
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