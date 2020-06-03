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03.06.2020 01:31 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Жена спрашивает у мужа:
- Дорогой а зачем в порнофильмах когда меняют позу то мужчина всегда в эти промежутки стоит и дрочит?!
Муж:
- Что бы на холостых не заглох.
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