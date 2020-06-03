ещё! выкл. сиськи
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03.06.2020 08:33 | прочее от kikos | комментарии: 5  ↓ 
Когда нужно стрелять — стреляй, а не болтай.

хороший, плохой, злой.
1100x1100, 485 Kb / Клинт Иствуд, Илай Уоллак, Ли Ван Клиф, Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, ч/б, кладбище, памятник, камень, шляпа, револьвер, сапоги, прищур, тень

комментарии
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Vintorezz | 03.06.2020 08:38
Видишь ли, мой друг, все люди делятся на два сорта: те, у кого револьвер заряжен, и те, кто копают. Так что — копай.
Vintorezz | 03.06.2020 08:39
Vintorezz | 03.06.2020 08:40
Там же трилогия, про человека без имени.
Долларовая трилогия — три классических спагетти-вестерна Серджо Леоне, главные роли в которых исполнил Клинт Иствуд. Трилогия состоит из трёх фильмов — «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Характерную музыку для всех трёх фильмов написал Эннио Морриконе.
kikos | 03.06.2020 08:41
Vintorezz (08:40), блять, да штош ты умный то такой???)
B@nder@S | 03.06.2020 10:29
"Если ты работаешь, чтобы жить, то зачем так убиваться на работе?" )))
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