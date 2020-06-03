ещё! выкл. сиськи
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03.06.2020 17:02 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Ленин заработался заполночь, оторвался от бумаг и зовёт жену:
- Наденька.
- Надю-ю-ша...
- Надежда!
- Надежда Константиновна!
- Крупская!
- Крупа, ёпта бля!!!!!
- Спит, сука...
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kikos | 03.06.2020 17:11
- нисмишно, сука...
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