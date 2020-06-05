ещё! выкл. сиськи
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06.06.2020 18:04 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Дети – в Лондон, деньги – в Лондон,
Сам – на должности в Москве.
Сытно кормит эта должность
Без напряга в голове.
Сытно ест, блистая ленью,
Вся чиновная семья.
Впредь на сорок поколений
Обеспечена родня.
Сам – простой слуга народа,
Символ наших славных дней,
Справно делится доходом
С тем, кто выше и сильней.
Справно службу исполняет,
Добивается того,
Что народ сам «выбирает»
Самого и слуг его.
Что народ? Навоз, не боле,
Из которого доход
В стольном граде, в чистом поле,
Спеет, зреет круглый год.
Гнев народный не достанет,
Не заденет Самого:
За забором, под охраной
Тело белое его.
Тело белое холёно,
Раззолочен унитаз.
Что ему холопьи стоны?
Будут ныть – отключим газ!
Тырь доход, да прячь быстрее
В закордонные края!
Эх ты, матушка, Расея,
Эх ты, родина моя!

© ОЛЬГА ДУБОВА, 5.06.2020

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