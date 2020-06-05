06.06.2020 18:04 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓ от Дети – в Лондон, деньги – в Лондон,

Сам – на должности в Москве.

Сытно кормит эта должность

Без напряга в голове.

Сытно ест, блистая ленью,

Вся чиновная семья.

Впредь на сорок поколений

Обеспечена родня.

Сам – простой слуга народа,

Символ наших славных дней,

Справно делится доходом

С тем, кто выше и сильней.

Справно службу исполняет,

Добивается того,

Что народ сам «выбирает»

Самого и слуг его.

Что народ? Навоз, не боле,

Из которого доход

В стольном граде, в чистом поле,

Спеет, зреет круглый год.

Гнев народный не достанет,

Не заденет Самого:

За забором, под охраной

Тело белое его.

Тело белое холёно,

Раззолочен унитаз.

Что ему холопьи стоны?

Будут ныть – отключим газ!

Тырь доход, да прячь быстрее

В закордонные края!

Эх ты, матушка, Расея,

Эх ты, родина моя!



© ОЛЬГА ДУБОВА, 5.06.2020

Ольга Дубова

