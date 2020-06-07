ещё! выкл. сиськи
« mxx: @Bob Tot, мне тоже было интересно ) »
07.06.2020 12:29 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
Сброшенные со скалы спартанские слабые и глупые люди каким-то образом оказались передо мной в очереди к банкомату
комментарии
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supershmel | 07.06.2020 12:48
какой банкомат в крымнаш?
Лелик | 07.06.2020 13:55
supershmel (12:48) "банкоматнаш"
Murrzik | 07.06.2020 14:38
Лелик (13:55), BLOG:)75135
supershmel | 07.06.2020 14:43
Лелик (13:55), Murrzik (14:38), ор выше гор
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