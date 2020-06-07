ещё! выкл. сиськи
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07.06.2020 12:32 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

680x680, 172 Kb / известия, ретро, работа, негры, blm

комментарии
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Safich | 07.06.2020 13:40
Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:
- численность населения США уменьшится на 11.3%;
- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
- количество больных СПИДом сократится на 65%;
- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
- количество больных гонореей уменьшится на 69%;
- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.
Автор Alina Zagorski
Лелик | 07.06.2020 14:01
а что на фото делает Роберт Дауни младший?
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