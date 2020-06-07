ещё! выкл. сиськи
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07.06.2020 16:58 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Муж с женой Кричат, ругаются. И вдруг она ему, резко:
- А теперь стих!
Он, в шоке: - Какой стих?
- СТИХ - это глагол! Сел и СТИХ!
комментарии
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Murrzik | 07.06.2020 18:05
Что за Кричат?
Лелик | 07.06.2020 18:28
Murrzik (18:05), фамилия у них такая. что тебе не понятно?
Murrzik | 07.06.2020 18:31
Лелик (18:28), бля, точно.
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