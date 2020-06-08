08.06.2020 03:59 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Я позвонил ей спустя 5 лет. Как ни странно, но она даже не сменила номер, как будто ждала. Когда она взяла трубку, меня всего бросило в дрожь. По голосу она была так счастлива. На фоне смеялись дети.



После её «Алло» я потерял дар речи. Я не знал, что сказать. Я был рад за неё, но в тот же момент разрывалось сердце. Тогда, 5 лет тому назад, она говорила, что будет любить меня всегда. Я смеялся над ней, и говорил: «ты встретишь ещё своё счастье».



Хотя внутри понимал, что она не лжёт. Но, тогда я всё равно от неё ушёл. После того, как она вновь сказала «Алло», я ответил "Хуем по лбу не дало?" и бросил трубку.