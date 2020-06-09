ещё! выкл. сиськи
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09.06.2020 11:10 | прочее от kikos | комментарии: 6  ↓ 

900x1200, 563 Kb / дорожка, дом, зелень, дождь

комментарии
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Damsel | 09.06.2020 11:29
у меня сегодня такая картинка вокруг
kikos | 09.06.2020 12:10
Damsel (11:29), дорожка, зелень, дождь, дом?
Damsel | 09.06.2020 12:15
kikos (12:10), сильный дождь, много зелени за окном, дома )
kikos | 09.06.2020 12:16
Damsel (12:15), получается дорожки не видать?
Damsel | 09.06.2020 12:18
kikos (12:16), из окна - нет. без вида на дорожку не считается?
kikos | 09.06.2020 12:20
Damsel (12:18), Неет, тогда нет..))
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