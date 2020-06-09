ещё! выкл. сиськи
« rayne: @therapy, прям огонь ) »
09.06.2020 17:01 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
- Помню, как жалел, что меня не усыновила лесбийская пара
- В детстве?
- Вчера.
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