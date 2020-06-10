10.06.2020 12:15 | интересное от Diger165G | комментарии: 0 ↓ от Знак STOP (движение без остановки запрещено) – один из самых «серьезных» знаков. У него даже особая восьмиугольная форма, чтобы знак ни с чем не перепутать. Остановка у нас ассоциируется с красным цветом, однако до 1954 года этот знак был желтым.



А почему не красным?... Ответ прост. До изобретения эмалей самой устойчивой к выгоранию была жёлтая краска. Красный цвет быстро выгорал на солнце.

Дорожный знак

