ещё! выкл. сиськи
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10.06.2020 12:15 | интересное от Diger165G | комментарии: 0  ↓ 
Знак STOP (движение без остановки запрещено) – один из самых «серьезных» знаков. У него даже особая восьмиугольная форма, чтобы знак ни с чем не перепутать. Остановка у нас ассоциируется с красным цветом, однако до 1954 года этот знак был желтым.

А почему не красным?... Ответ прост. До изобретения эмалей самой устойчивой к выгоранию была жёлтая краска. Красный цвет быстро выгорал на солнце.
760x506, 34 Kb / Дорожный знак

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