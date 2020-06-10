ещё! выкл. сиськи
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10.06.2020 22:31 | ссылки от Polina | комментарии: 5  ↓ 

комментарии
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Murrzik | 10.06.2020 22:41
Баба дура. Клип - поющая голова. Музыка и голос збс.
Damsel | 10.06.2020 22:56
если вдруг случайно натыкаюсь на это по радио, переключаю
Murrzik | 10.06.2020 23:02
Damsel (22:56), ну, знаешь. Причины разные бывают. Отель Калифорнию я тоже переключу. Просто надоела, а так песня офигенная.
Damsel | 10.06.2020 23:12
Murrzik (23:02), у меня отторжение ко всему надрывному в стиле «без тебя жизни нет»
Murrzik | 10.06.2020 23:32
Damsel (23:12), это когда понимаешь, о чём поют ))
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