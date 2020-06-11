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11.06.2020 20:14 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Папа Иоанн Павел II во время посещения завода Ferrari на новом кабриолете Ferrari Mondial. 4 июня 1988 года
1000x666, 125 Kb / римский папа, феррари, Ferrari, кабриолет

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