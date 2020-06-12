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12.06.2020 23:58 | интересное от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Американские протестующие возле памятника Ленину в Сиэтле, район Фремонт.

Установлена в США в 1995-м году, создавалась словацким скульптором болгарского происхождения Эмилем Венковым по заказу правительства Чехословакии в 1988-м.

Район Фремонт - богемный, и к Ленину там уже привыкли: его украшали на Рождество, оформляли под Джона Леннона, во время ЛГБТ-прайда одевали в женскую одежду, руки статуи зачастую окрашивают в красный цвет, намекая таким образом на кровь на руках вождя Октябрьской Революции.
1024x683, 284 Kb / Ленин, протестующие, сша

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