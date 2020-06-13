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13.06.2020 10:20 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Для того, чтобы 1% населения России мог иметь виллы, яхты, дворцы в Европе и счета в Швейцарии - остальные 99% должны быть патриотами.
комментарии
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Хрень | 13.06.2020 10:47
Если 99% будут иметь яхты, дворцы и виллы в Европе то патриотами останется 1 %. И это будет не Россия а Европа.
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