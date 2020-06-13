ещё! выкл. сиськи
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13.06.2020 20:23 | тексты от kikos | комментарии: 4  ↓ 
Искусство отношений - это подбешивать
его так, чтоб он хотел наказать
тебя в постели, а не бросить
с голой жопой в дремучем лесу.
Этому учиться надо.
комментарии
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supershmel | 13.06.2020 20:41
ля какая сложная житуха у кекоса! не знал
kikos | 13.06.2020 20:45
supershmel (20:41), атош.. это тебе не на тянок подрачивать.
supershmel | 13.06.2020 20:45
kikos (20:45), ну надеюсь и дальше не бросят с голой жопой в лесу
kikos | 13.06.2020 20:46
supershmel (20:45), я на этом собаку съел)
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