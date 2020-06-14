ещё! выкл. сиськи
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14.06.2020 12:16 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Мне кажется, единственное, что могло бы сейчас спасти Ефремова, это если бы он был черным.
комментарии
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izdonbassa | 14.06.2020 13:39
В отличие от всех ублюдков, которые сбили насмерть людей будучи пьяными, Ефремов набрался мужества извиниться перед всем миром. Причем он особо не оправдывается. Да, он виноват, но душа у него огромная! Он не включил заднюю, как путенские ихтамнеты. Мужик, однозначно! Здоровья ему и сил пережить грядущие репрессии!
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