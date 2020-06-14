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14.06.2020 19:36 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Роберт Дауни–мл. в тюрьме, 1996 год, Лос–Анджелес

В 1990–х молодой и перспективный актер Роберт Дауни–младший пристрастился к наркотикам. В 1996 году он был арестован за хранение кокаина, героина и оружия. Дауни приговорили 16 месяцам заключения в тюрьме Лос–Анджелеса и принудительному лечению. Его уволили со всех студий, где он был занят на съемках. В итоге спустя несколько лет относительного забвения и череды курсов реабилитации ему удалось не просто перезапустить карьеру, а прочно закрепиться в топе самых высокооплачиваемых актеров в мире.
1180x1790, 510 Kb / Роберт Дауни, тюрьма, забор, сетка, форма, пакет, шлепанцы

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