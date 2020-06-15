ещё! выкл. сиськи
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15.06.2020 18:37 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

797x599, 51 Kb / схема, карьера, офицер, армия, служба, пьянка, командировка, совещание

комментарии
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svetophil | 15.06.2020 19:38
что-то в этом есть. правда, на этой схеме у полковников совсем пьянки исчезли -- видимо, автор имел в виду, что у старших по званию пьянки называются совещаниями.

еще особенность: если командировки заграничные, то высокие звания им скорее способствуют (по крайней мере, у нас в Украине)
supershmel | 15.06.2020 20:17
сразу видно военная схема. ось абсцисс вроде есть, а где ординату проебали нинонятно
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