ещё! выкл. сиськи
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16.06.2020 01:52 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
я кубик рубика покрасил
со всех сторон в зеленый цвет
и как то сразу всё сложилось
и успокоилось во мне
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