ещё! выкл. сиськи
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16.06.2020 09:15 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

1074x750, 90 Kb / телескоп, вампир, космос, зеркало

комментарии
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mirkrann | 16.06.2020 09:22
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
anchoras | 16.06.2020 09:31
mirkrann (09:22), так-то да. Но ещё и:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлектор_(телескоп)
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