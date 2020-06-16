ещё! выкл. сиськи
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16.06.2020 09:37 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
Каждая жена обязана кормить мужа, потому что согласно женевской конвенции, каждый пленный имеет
право на горячую еду.
комментарии
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Damsel | 16.06.2020 10:22
с ложечки
dimas | 16.06.2020 11:11
Damsel (10:22), и с рюмочки!!!
Damsel | 16.06.2020 11:20
dimas (11:11), употребление алкоголя детьми малыми ведёт к отклонениям в развитии, а для немощных оно смертельно опасно
Murrzik | 16.06.2020 11:30
Damsel (11:20), на немощных ни я, ни Димас явно не потянем. Так что можно.
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