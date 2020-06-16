ещё! выкл. сиськи
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16.06.2020 13:52 | интересное от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
1998: Yahoo отказывается покупать Гугл за $1 млн

2002: Yahoo осознает ошибку и пытается купить Гугл уже за 3 млрд. Они просят 5, и Yahoo отказывается

2008: Yahoo отказывается продаться Майкрософту за $40 млрд 2016: Yahoo продаётся Verizon за унизительные $4 млрд
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