ещё! выкл. сиськи
« U_Ice: анбелибабу »
16.06.2020 22:42 | тексты от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
Ты чего сидишь бездельничаешь?! В твоём паспорте ещё двадцать одна пустая графа в разделе «дети»
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