ещё! выкл. сиськи
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21.06.2020 18:31 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Если рассматривать Библию с точки зрения Иуды, то это будет история сознательного гражданина, внедрившегося в секту с целью её ликвидации, поскольку она убеждала весь мир, что всем будет только лучше после того, как они умрут.

© Крис Перчес
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