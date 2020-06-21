21.06.2020 18:31 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Если рассматривать Библию с точки зрения Иуды, то это будет история сознательного гражданина, внедрившегося в секту с целью её ликвидации, поскольку она убеждала весь мир, что всем будет только лучше после того, как они умрут.



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