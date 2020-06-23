ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Почти Лапенко https://youtu.be/hGnw7abCCi4 »
23.06.2020 12:16 | интересное от mxx | комментарии: 2  ↓ 

675x1200, 87 Kb / парад, хронология

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 23.06.2020 14:11
В СССР парады с участием военной техники проводились каждый год, два раза в год на 1 мая и 7 Ноября (день Октябрьской революции)
Потом их отменили и стали проводить один раз в год на 9 мая
Vintorezz | 23.06.2020 14:12
День Октябрьской революции был "главнее", если можно так сказать, чем 9 мая.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 11
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 109800 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 254 / 364| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer