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23.06.2020 21:27 | тексты от mxx | комментарии: 12 ↓
Представьте, что у вас огромная 140-комнатная квартира, но ремонт более мене в 1-2 комнатах, там же и отопление и водопровод и светло и сухо, а что в остальных 138 комнатах вы уже с трудом даже представляете. Но это хуйня. Главное, что у вас огромная квартира. Это и есть Россия.
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