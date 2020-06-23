ещё! выкл. сиськи
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23.06.2020 21:27 | тексты от mxx | комментарии: 12  ↓ 
Представьте, что у вас огромная 140-комнатная квартира, но ремонт более мене в 1-2 комнатах, там же и отопление и водопровод и светло и сухо, а что в остальных 138 комнатах вы уже с трудом даже представляете. Но это хуйня. Главное, что у вас огромная квартира. Это и есть Россия.

комментарии
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supershmel | 23.06.2020 21:32
только ты живёшь в 69 комнате, но с 1 по 10 какие то хачи, а с 130 по 140 какие то азиаты. про падик с 80 по 90 и вспоминать не хочется
Лелик | 23.06.2020 21:50
supershmel (21:32), ты забыл. хачи и азиаты еще равномерно распределены по несколько человек по остальным комнатам. а в главной комнате основное скопление.
supershmel | 23.06.2020 22:41
Лелик (21:50), ну масквабад не расия, а по нескольку в комнатах как таркашки. где то комната есть центровая
Лелик | 23.06.2020 22:53
supershmel (22:41), масквабад - это и есть и зал, и гостиная, и парадная.
supershmel | 23.06.2020 22:58
Лелик (22:53), это хозяйская комната с навесным замком)
dimas | 23.06.2020 23:03
Блядь, я в 4х комнатной после развода живу в1й комнате и кухне. Остальное похуй.
Safich | 23.06.2020 23:05
dimas (23:03), проверь, не заселились ли туда "какие-то азиаты"
Лелик | 23.06.2020 23:12
supershmel (22:58), только ключ есть у всех )
dimas | 23.06.2020 23:34
Safich (23:05), нет, всё под контролем. Кроме кота, туда никто не ходит.
Лелик | 23.06.2020 23:37
dimas (23:34), спалилсо. ты с муррзом живешь?
Лелик | 23.06.2020 23:43
или у тебя кот такой умный, что с компом управляется?
eungenue | 24.06.2020 00:46
Потому что можем. И да, все 140 - наши. На будущее.
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