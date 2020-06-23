23.06.2020 21:27 | тексты от mxx | комментарии: 12 ↓ от Представьте, что у вас огромная 140-комнатная квартира, но ремонт более мене в 1-2 комнатах, там же и отопление и водопровод и светло и сухо, а что в остальных 138 комнатах вы уже с трудом даже представляете. Но это хуйня. Главное, что у вас огромная квартира. Это и есть Россия.

Политота

